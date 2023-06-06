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Шмыгаль собрал комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС: дал четыре задачи

Киев • УНН

 • 442766 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что собрал государственную комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС, где дал четыре главные задачи, в частности, и по Запорожской АЭС, передает УНН.

Шмыгаль собрал комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС: дал четыре задачи

Цитата

"Провели заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Заслушал оперативную информацию от ОВА, «Укргидроэнерго» и министерств. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет", - сообщил Шмыгаль.

"Ставим сейчас четыре главные задачи", - отметил глава правительства по итогам заседания и перечислил их:

  • организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
  • Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируется. Важно не допустить развития худшего сценария.
  • обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовят выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
  • оценка экологических последствий. Минсреды вскоре должно подготовить соответствующие данные.

"Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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