Шмыгаль собрал комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС: дал четыре задачи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что собрал государственную комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС, где дал четыре главные задачи, в частности, и по Запорожской АЭС, передает УНН.
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"Провели заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Заслушал оперативную информацию от ОВА, «Укргидроэнерго» и министерств. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет", - сообщил Шмыгаль.
"Ставим сейчас четыре главные задачи", - отметил глава правительства по итогам заседания и перечислил их:
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- организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
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- Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируется. Важно не допустить развития худшего сценария.
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- обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовят выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
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- оценка экологических последствий. Минсреды вскоре должно подготовить соответствующие данные.
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"Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.