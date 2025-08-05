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Підірвав квартиру у Києві під час затримання: кількість поранених зросла до чотирьох, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 540 перегляди

У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі, де 34-річний чоловік підпалив двері сусіда. Троє поліцейських та сам зловмисник госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

Підірвав квартиру у Києві під час затримання: кількість поранених зросла до чотирьох, відкрито провадження

У квартирі в Дарницькому районі столиці внаслідок вибуху постраждали троє правоохоронців та чоловік, якого підозрюють у підпалі. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався сьогодні близько 14:00 у Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері квартири свого сусіда. Поліцейські негайно розпочали евакуацію мешканців будинку та викликали екстрені служби. Згодом у квартирі стався вибух.

У результаті постраждали троє поліцейських, а також сам зловмисник. Усіх із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі на місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за кількома статтями — умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу та умисне знищення майна. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Додамо

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину під час затримання відкрив газ і влаштував вибух у квартирі. Раніше було відомо, що внаслідок інциденту постраждали поліцейський та сам зловмисник, якого затримали на місці.

Вероніка Марченко

КиївКримінал та НП
Дарницький район
Національна поліція України
Київ