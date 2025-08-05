Підірвав квартиру у Києві під час затримання: поранено поліцейського
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва підозрюваний підірвав квартиру, відкривши газ під час затримання. Постраждали поліцейський та сам зловмисник, інших жертв немає завдяки евакуації мешканців.
У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину під час затримання відкрив газ і влаштував вибух у квартирі. Унаслідок інциденту постраждали поліцейський та сам зловмисник, якого затримали на місці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Деталі
У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського. Постраждав також зловмисник
Правоохоронці також зазначили, що вчасно вивели мешканців з будинку, тож постраждалих від вибуху більше немає.
Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події
Намагався взяти у заручники військових ТЦК та погрожував підірвати гранату: у Черкасах спецпризначенці затримали чоловіка05.08.25, 15:18 • 1096 переглядiв