Підірвав квартиру у Києві під час затримання: поранено поліцейського

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину під час затримання відкрив газ і влаштував вибух у квартирі. Унаслідок інциденту постраждали поліцейський та сам зловмисник, якого затримали на місці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського. Постраждав також зловмисник