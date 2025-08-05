Взорвал квартиру в Киеве во время задержания: ранен полицейский
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева подозреваемый взорвал квартиру, открыв газ во время задержания. Пострадали полицейский и сам злоумышленник, других жертв нет благодаря эвакуации жильцов.
В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления во время задержания открыл газ и устроил взрыв в квартире. В результате инцидента пострадали полицейский и сам злоумышленник, который был задержан на месте. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский. Пострадал также злоумышленник
Правоохранители также отметили, что вовремя вывели жильцов из дома, поэтому пострадавших от взрыва больше нет.
Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия
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