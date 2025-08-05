Взорвал квартиру в Киеве во время задержания: ранен полицейский

В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления во время задержания открыл газ и устроил взрыв в квартире. В результате инцидента пострадали полицейский и сам злоумышленник, который был задержан на месте. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский. Пострадал также злоумышленник - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что вовремя вывели жильцов из дома, поэтому пострадавших от взрыва больше нет.

Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия - сообщили в полиции.

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