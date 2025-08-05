Пытался взять в заложники военных ТЦК и угрожал взорвать гранату: в Черкассах спецназовцы задержали мужчину
Киев • УНН
В Черкассах мужчина, остановленный для проверки учетных данных, угрожал подрывом гранатой и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. Его задержали спецназовцы, изъяв три гранаты и пистолет.
В Черкассах мужчина пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. При себе у него был пистолет и три гранаты. В ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника, передает УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.
Детали
Как сообщили в полиции, во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно была введена специальная полицейская операция.
По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.
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49-летнего жителя Черкасс задержали силами спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.
У злоумышленника изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет.
Опасные боеприпасы взрывотехники полиции осмотрели и передали в Черкасский НИЭКЦ МВД. Сейчас полицейские устанавливают происхождение взрывоопасных предметов и оружия.
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Добавим
Следователями полиции и СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ряду статей: ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.