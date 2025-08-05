Пытался взять в заложники военных ТЦК и угрожал взорвать гранату: в Черкассах спецназовцы задержали мужчину

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса 5 августа, 05:37 • 10896 просмотра

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда 06:57 • 59345 просмотра