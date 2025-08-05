Намагався взяти у заручники військових ТЦК та погрожував підірвати гранату: у Черкасах спецпризначенці затримали чоловіка
Київ • УНН
У Черкасах чоловік, зупинений для перевірки облікових даних, погрожував підривом гранатою та намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. Його затримали спецпризначенці, вилучивши три гранати та пістолет.
У Черкасах чоловік намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК. Він мав при собі пістолет та три гранати. Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника, передає УНН із посиланням на поліцію Черкаської області.
Деталі
Як повідомили у поліції, під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно було введено спеціальну поліцейську операцію.
За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та Черкаського райуправління, вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини.
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49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенці КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.
У зловмисника вилучили три гранати із підривниками та пістолет.
Небезпечні боєприпаси вибухотехніки поліції оглянули, та передали до Черкаського НДЕКЦ МВС. Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї.
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Додамо
Слідчими поліції та СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статтей: ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.