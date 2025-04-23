На Чернігівщині невідомі побили військового: що відомо

У Ніжині в Чернігівській області 20 квітня невідомі побили чоловіка, який виявився військовим. Постраждалий опинився у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Деталі

Повідомлення про чоловіка з численними тілесними ушкодженнями поліції передали медики лікарні в Ніжині.

"Потерпілим виявився військовослужбовець", - повідомили у поліції.

Пізніше правоохоронці встановили з соцмереж, що на чоловіка напали невідомі, завдавши йому тілесні ушкодження.

Триває досудове розслідування. Поліція встановлює причетних до нападу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Чотирьом підліткам, що побили військового у Києві, повідомили про підозру