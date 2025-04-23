На Чернігівщині невідомі побили військового: що відомо
Київ • УНН
Поліція Ніжина розслідує напад на військовослужбовця, якого було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство, триває розслідування.
У Ніжині в Чернігівській області 20 квітня невідомі побили чоловіка, який виявився військовим. Постраждалий опинився у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.
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Повідомлення про чоловіка з численними тілесними ушкодженнями поліції передали медики лікарні в Ніжині.
"Потерпілим виявився військовослужбовець", - повідомили у поліції.
Пізніше правоохоронці встановили з соцмереж, що на чоловіка напали невідомі, завдавши йому тілесні ушкодження.
Триває досудове розслідування. Поліція встановлює причетних до нападу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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