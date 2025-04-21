Чотирьом підліткам, що побили військового у Києві, повідомили про підозру

Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку, повідомлено про підозру у хуліганстві. Прокуратура просить домашній арешт. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва чотирьом неповнолітнім повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.

Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці.

Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Дніпровського управління поліції м.Києва.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо

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