Четверым подросткам, избившим военного в Киеве, сообщили о подозрении

Четырем подросткам, избившим военного в Гидропарке, сообщено о подозрении в хулиганстве. Прокуратура просит домашний арест. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева четырем несовершеннолетним сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а впоследствии начали конфликт с военным. Видео стычки зафиксировали очевидцы.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят ювенальные следователи Днепровского управления полиции г.Киева.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

Уманские полицейские открыли уголовное производство по факту избиения военного в селе Ятрановка. Установлены все участники происшествия, следствие продолжается по статье о хулиганстве.