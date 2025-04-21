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Четверым подросткам, избившим военного в Киеве, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Четверо подростков, трое 17-летних и 15-летний, получили подозрение за избиение военного в Гидропарке. Им инкриминируют хулиганство, прокуратура просит домашний арест.

Четверым подросткам, избившим военного в Киеве, сообщили о подозрении

Четырем подросткам, избившим военного в Гидропарке, сообщено о подозрении в хулиганстве. Прокуратура просит домашний арест. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева четырем несовершеннолетним сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала  подозреваемые спорили с другими мужчинами, а впоследствии начали конфликт с военным. Видео стычки зафиксировали очевидцы.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят ювенальные следователи Днепровского управления полиции г.Киева.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

Уманские полицейские открыли уголовное производство по факту избиения военного в селе Ятрановка. Установлены все участники происшествия, следствие продолжается по статье о хулиганстве.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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