В Черниговской области неизвестные избили военного: что известно
Киев • УНН
Полиция Нежина расследует нападение на военнослужащего, который был госпитализирован с телесными повреждениями. Открыто уголовное производство по статье хулиганство, ведется расследование.
В Нежине Черниговской области 20 апреля неизвестные избили мужчину, который оказался военным. Пострадавший оказался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Детали
Сообщение о мужчине с многочисленными телесными повреждениями полиции передали медики больницы в Нежине.
"Потерпевшим оказался военнослужащий", - сообщили в полиции.
Позже правоохранители установили из соцсетей, что на мужчину напали неизвестные, нанеся ему телесные повреждения.
Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает причастных к нападению.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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