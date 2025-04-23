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Financial Times

MIM-104 Patriot

В Черниговской области неизвестные избили военного: что известно

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Полиция Нежина расследует нападение на военнослужащего, который был госпитализирован с телесными повреждениями. Открыто уголовное производство по статье хулиганство, ведется расследование.

В Черниговской области неизвестные избили военного: что известно
полицейская машина

В Нежине Черниговской области 20 апреля неизвестные избили мужчину, который оказался военным. Пострадавший оказался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Детали

Сообщение о мужчине с многочисленными телесными повреждениями полиции передали медики больницы в Нежине.

"Потерпевшим оказался военнослужащий", - сообщили в полиции.

Позже правоохранители установили из соцсетей, что на мужчину напали неизвестные, нанеся ему телесные повреждения.

Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает причастных к нападению.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Четверым подросткам, избившим военного в Киеве, сообщили о подозрении 21.04.25, 12:13 • 8421 просмотр

Лилия Набока

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