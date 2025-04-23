В Черниговской области неизвестные избили военного: что известно

В Нежине Черниговской области 20 апреля неизвестные избили мужчину, который оказался военным. Пострадавший оказался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Детали

Сообщение о мужчине с многочисленными телесными повреждениями полиции передали медики больницы в Нежине.

"Потерпевшим оказался военнослужащий", - сообщили в полиции.

Позже правоохранители установили из соцсетей, что на мужчину напали неизвестные, нанеся ему телесные повреждения.

Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает причастных к нападению.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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