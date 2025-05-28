На Львівщині побили військового: нападникам загрожує до 4 років ув’язнення

У Новому Роздолі, у Львівській області, кілька чоловіків напали на військовослужбовця територіального центру комплектування. Правоохоронці вже встановили всіх нападників і частині з них оголосили підозру.

Про це повідомив начальник ОВА Львівщини Максим Козицький передає УНН.

Поліція працює швидко – всі причетні встановлені, частині вже оголосили про підозру. Їм загрожує до 4 років за ґратами. Дякую правоохоронцям за роботу - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на розповсюдження в соціальних мережах відеоматеріалів, на яких можна побачити протидію діяльності військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військові нагадують, що за такі дії винні будуть притягнуті до відповідальності, оскільки вона несе загрозу національній безпеці нашої держави.