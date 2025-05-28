Во Львовской области избили военного: нападающим грозит до 4 лет заключения
Киев • УНН
В Новом Роздоле группа мужчин напала на военнослужащего ТЦК. Полиция установила причастных, им грозит до 4 лет лишения свободы.
В Новом Роздоле, во Львовской области, несколько мужчин напали на военнослужащего территориального центра комплектования. Правоохранители уже установили всех нападавших и части из них объявили подозрение.
Об этом сообщил начальник ОВА Львовщины Максим Козицкий передает УНН.
Полиция работает быстро – все причастные установлены, части уже объявили о подозрении. Им грозит до 4 лет за решеткой. Спасибо правоохранителям за работу
Напомним
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на распространение в социальных сетях видеоматериалов, на которых можно увидеть противодействие деятельности военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Военные напоминают, что за такие действия виновные будут привлечены к ответственности, поскольку она несет угрозу национальной безопасности нашего государства.