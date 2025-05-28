Во Львовской области избили военного: нападающим грозит до 4 лет заключения

В Новом Роздоле, во Львовской области, несколько мужчин напали на военнослужащего территориального центра комплектования. Правоохранители уже установили всех нападавших и части из них объявили подозрение.

Об этом сообщил начальник ОВА Львовщины Максим Козицкий передает УНН.

Полиция работает быстро – все причастные установлены, части уже объявили о подозрении. Им грозит до 4 лет за решеткой. Спасибо правоохранителям за работу