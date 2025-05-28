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Во Львовской области избили военного: нападающим грозит до 4 лет заключения

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

В Новом Роздоле группа мужчин напала на военнослужащего ТЦК. Полиция установила причастных, им грозит до 4 лет лишения свободы.

Во Львовской области избили военного: нападающим грозит до 4 лет заключения

В Новом Роздоле, во Львовской области, несколько мужчин напали на военнослужащего территориального центра комплектования. Правоохранители уже установили всех нападавших и части из них объявили подозрение.

Об этом сообщил начальник ОВА Львовщины Максим Козицкий передает УНН.

Полиция работает быстро – все причастные установлены, части уже объявили о подозрении. Им грозит до 4 лет за решеткой. Спасибо правоохранителям за работу

- говорится в сообщении.

Напомним

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на распространение в социальных сетях видеоматериалов, на которых можно увидеть противодействие деятельности военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Военные напоминают, что за такие действия виновные будут привлечены к ответственности, поскольку она несет угрозу национальной безопасности нашего государства. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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