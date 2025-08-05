Взорвал квартиру в Киеве во время задержания: число раненых возросло до четырех, открыто производство

В квартире в Дарницком районе столицы в результате взрыва пострадали трое правоохранителей и мужчина, которого подозревают в поджоге. Полиция открыла по этому факту уголовное производство. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня около 14:00 в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, 34-летний житель дома из-за личной неприязни поджег дверь квартиры своего соседа. Полицейские немедленно начали эвакуацию жильцов дома и вызвали экстренные службы. Впоследствии в квартире произошел взрыв.

В результате пострадали трое полицейских, а также сам злоумышленник. Всех с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по нескольким статьям — умышленное причинение телесных повреждений работникам правоохранительного органа и умышленное уничтожение имущества. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Добавим

Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления во время задержания открыл газ и устроил взрыв в квартире. Ранее было известно, что в результате инцидента пострадали полицейский и сам злоумышленник, которого задержали на месте.