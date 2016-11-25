Під виглядом європейського “Нафтогаз” купує газ із РФ ще й з переплатою — експерт

“Рік газової незалежності від російського газу. Перемога, якби не той факт, що Україна протягом цього періоду купує російський газ під виглядом європейського і за відповідними цінами. Для розуміння, в грудні ціна НАКівського газу для промисловості може скласти 8600 грн за тис. кубометрів.

Як тут не згадати нещодавню заяву „Укргазвидобування“ про те, що за період 2009-2013 року Україна виплатила „Газпрому“ 54 млрд доларів за газ, і тому цей „ланцюг газової залежності“ необхідно розірвати. Думка, безсумнівно, правильна, оскільки в ланцюзі явно не вистачало ланки у вигляді європейських посередників, які з хорошою маржею перепродують газпромівський газ в Україну. Але на цьому вирішили не зупинятися.

Директор з розвитку бізнесу „Нафтогазу“ Юрій Вітренко і голова НАК Андрій Коболєв продовжили демонополізацію українського ринку шляхом заведення європейських компаній. Зокрема, мова про французьку Engie, яка поставила в Україну 25% імпортного газу протягом 2016 — 3 млрд”, — написав В.Землянський.

За його словами, французька компанія Engie купує додатковий газ у російського “Газпрому” для перепродажу його в Україні, отримуючи за це чималі кошти.

“І нікого не бентежить, що компанія (Engie — ред.) є партнером „Газпрому“ по „Північному потоку-2“, і саме в цьому році вона збільшила закупівлі газу у росіян на 34%. Фактично, Engie купила додатковий газ для перепродажу Україні”, — написав екперт.

Він також зауважив, що вхід французької компанії на наш ринок може означати появу монопольного трейдера, який не має політичних обмежень на закупівлю російського газу.

“Компанія Engie влітку закуповувала російський газ за ціною 130-140 дол. за тисячу кубів, а продавала його „Нафтогазу“ вже по 187 доларів, заробивши лише за липень і серпень 2016 близько 40 млн доларів. Цікаво, керівники Нафтогазу, прекрасно розуміючи кон’юнктуру ринку, приймають такі рішення не усвідомлено, або з бубновим інтересом?

У підсумку маємо картину маслом. Те, за що рвали на частини пана Фірташа при створенні РУЕ і УГЕ, тепер цілком офіційно називається демонополізацією ринку. Створюється трейдер, котрий матиме незаперечну перевагу перед іншими гравцями ринку за рахунок російського ресурсу і, з претензією на можливість зберігання газу в українських ПСГ, що дає підстави говорити про намір брати участь в перспективі в транзиті російського газу по території України. Ну і політична компонента у вигляді закупівлі того ж російського газу по реверсу з ЄС. Тому, щодо розірваних ланцюгів газової незалежності і перемог , я б не поспішав”, — додав експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, для програми Кабміну по збільшенню видобутку газу критично необхідний іноземний капітал.

В Асоціаціїї газодобувних компаній певні: для збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій.

Разом з тим, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

А вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку, а саме “Нафтогазу”.