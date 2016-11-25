Под видом европейского "Нафтогаз" покупает газ из РФ еще и с переплатой - эксперт

"Год газовой независимости от российского газа. Победа, если бы не тот факт, что Украина в течение этого периода покупает российский газ под видом европейского и по соответствующим ценам. Для понимания, в декабре цена НАКовского газа для промышленности может составить 8600 грн за тыс. кубометров.

Как тут не вспомнить недавнее заявление "Укргаздобыча" о том, что за период 2009-2013 года Украина выплатила "Газпрому" 54 млрд долларов за газ, и поэтому эту "цепь газовой зависимости" необходимо разорвать. Мысль, несомненно, правильная, поскольку в цепи явно не хватало звена в виде европейских посредников, которые с хорошей маржой перепродают газпромовский газ в Украину. Но на этом решили не останавливаться.

Директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко и председатель НАК Андрей Коболев продолжили демонополизацию украинского рынка путем заведения европейских компаний. В частности, речь о французской Engie, которая поставила в Украину 25% импортного газа в течение 2016 - 3 млрд ", - написал В.Землянский.

По его словам, французская компания Engie покупает дополнительный газ у российского "Газпрома" для перепродажи его в Украине, получая за это немалые средства.

"И никого не смущает, что компания (Engie - ред.) является партнером" Газпрома " по " Северному потоку-2 ", и именно в этом году она увеличила закупки газа у россиян на 34%. Фактически, Engie купила дополнительный газ для перепродажи Украине ", - написал екперт.

Он также отметил, что вход французской компании на наш рынок может означать появление монопольного трейдера, который не имеет политических ограничений на закупку российского газа.

"Компания Engie летом закупала российский газ по цене 130-140 долл. за тысячу кубов, а продавала его "Нафтогазу" уже по 187 долларов, заработав лишь за июль и август 2016 года около 40 млн долларов. Интересно, руководители Нафтогаза, прекрасно понимая конъюнктуру рынка, принимают такие решения не осознанно, или с бубновым интересом?

В итоге имеем картину маслом. То, за что рвали на части Фирташа при создании РУЭ и УГЭ, теперь вполне официально называется демонополизация рынка. Создается трейдер, который будет иметь неоспоримое преимущество перед другими игроками рынка за счет российского ресурса и, с претензией на возможность хранения газа в украинских ПХГ, что дает основания говорить о намерении участвовать в перспективе в транзите российского газа по территории Украины. Ну и политическая компонента в виде закупки того же российского газа по реверсу из ЕС. Поэтому, что до разорванных цепей газовой независимости и побед, я бы не спешил ", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, для программы Кабмина по увеличению добычи газа критически необходим иностранный капитал.

В Асоциациии газодобывающих компаний уверены: что увеличить добычу газа на 35% к 2020 году возможно только путем привлечения инвестиций.

Вместе с тем, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

А вероятность появления биржи газа в Украину зависит от способности власти преодолеть интерес монополиста рынка, а именно "Нафтогаза".