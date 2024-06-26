Під окупованою Керчю можуть будувати стоянку для вертольотів - "Кримський вітер"
Київ • УНН
рф, ймовірно, будує стоянку для вертольотів на колишньому військовому аеродромі в Багерово недалеко від окупованої Керчі, Крим, згідно з даними супутникових знімків.
На військовому аеродромі в Багерово поблизу Керчі, в окупованому Криму, ймовірно зводиться стоянка для техніки. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", з посиланням на дані супутникової зйомки, передає УНН.
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В окупованому Криму, на колишньому військовому аеродромі в Багерово під Керчю проводяться будівельні роботи. Згідно з даними супутникової зйомки, які публікує моніторингова група "кримського вітру" можна розпізнати захисне обвалування майбутніх стоянок техніки.
На даний момент вириті капоніри, подекуди знятий верхній шар грунту. (..) Непомітно відновлення злітно-посадкової смуги аеродрому, з якої з 1998 року (коли військова частина була розформована) і по 2022 рік крали залізобетонний плити.
Не виключається, що в Багерово будуть знаходитися вертольоти.
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