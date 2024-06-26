На военном аэродроме в Багерово вблизи Керчи, в оккупированном Крыму, вероятно возводится стоянка для техники. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН.

Детали

В оккупированном Крыму, на бывшем военном аэродроме в Багерово под Керчью проводятся строительные работы. Согласно данным спутниковой съемки, которые публикует мониторинговая группа "Крымского ветра" можно распознать защитное обвалование будущих стоянок техники.

На данный момент вырыты капониры, кое-где снят верхний слой грунта. (..) Незаметно восстановления взлетно-посадочной полосы аэродрома, с которой с 1998 года (когда воинская часть была расформирована) и по 2022 год воровали железобетонный плиты. – говорится в сообщении.

Не исключается, что в Багерово будут находиться вертолеты.

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