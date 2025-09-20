Під москвою знайдено мертвим топменеджера компанії, яка належить до структури росатому

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 7990 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 14588 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 15745 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 19579 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31962 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 23027 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30328 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37723 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 42936 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59193 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12555 перегляди
Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідкаPhoto19 вересня, 14:15 • 8218 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20188 перегляди
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo19 вересня, 16:12 • 4038 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 8514 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20224 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31962 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30328 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59193 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 65092 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 19579 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20224 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12579 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17047 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19571 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

Під москвою знайдено мертвим топменеджера компанії, яка належить до структури росатому

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Тіло 50-річного тюніна виявили біля автомобіля на дорозі поблизу лісу. Поряд знаходилася мисливська рушниця. Розглядається версія про самогубство. В передсмертній записці тюнін написав, що вирішив накласти на себе руки через п’ятирічну боротьбу з депресією, яка з кожним роком ставала все важчою.

Під москвою знайдено мертвим топменеджера компанії, яка належить до структури росатому

Під москвою знайшли мертвим генерального директора науково-виробничої компанії "Хімпромінжиніринг" (бренд Umatex Group) олександра тюніна. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що попередньою причиною смерті тюніна називають самогубство.

Тіло на дорозі недалеко від лісу виявив автомобіліст, що проїжджав повз. Поряд знайшли мисливську рушницю і записку, де було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися п'ятий рік із депресією, стає дедалі гірше, нема сил".

Довідково

олександр тюнін був обраний на посаду гендиректора "Хімпромінжинірингу" у квітні 2016 року. У лютому 2023 року Umatex потрапив під санкції США.

Акціонерне товариство "НВК "Хімпромінжиніринг" входить у російську держкорпорацію "росатом". "Хімпромінжиніринг" – єдиний у росії виробник вуглецевого волокна, з якого виготовляють корпуси літаків, крила, хвостові стабілізатори та інші деталі.

Нагадаємо

7 липня вранці російський диктатор володимир путін звільнив міністра транспорту рф романа старовойта. До обіду того ж дня старовойт вже був мертвий. Його тіло виявили в парку на околиці москви з вогнепальним пораненням у голову.

путін тримається за таких же, як він: геронтократія в росії посилюється - The Times14.09.25, 20:21 • 7755 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії