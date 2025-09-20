Під москвою знайдено мертвим топменеджера компанії, яка належить до структури росатому
Тіло 50-річного тюніна виявили біля автомобіля на дорозі поблизу лісу. Поряд знаходилася мисливська рушниця. Розглядається версія про самогубство. В передсмертній записці тюнін написав, що вирішив накласти на себе руки через п’ятирічну боротьбу з депресією, яка з кожним роком ставала все важчою.
Під москвою знайшли мертвим генерального директора науково-виробничої компанії "Хімпромінжиніринг" (бренд Umatex Group) олександра тюніна. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що попередньою причиною смерті тюніна називають самогубство.
Тіло на дорозі недалеко від лісу виявив автомобіліст, що проїжджав повз. Поряд знайшли мисливську рушницю і записку, де було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися п'ятий рік із депресією, стає дедалі гірше, нема сил".
Довідково
олександр тюнін був обраний на посаду гендиректора "Хімпромінжинірингу" у квітні 2016 року. У лютому 2023 року Umatex потрапив під санкції США.
Акціонерне товариство "НВК "Хімпромінжиніринг" входить у російську держкорпорацію "росатом". "Хімпромінжиніринг" – єдиний у росії виробник вуглецевого волокна, з якого виготовляють корпуси літаків, крила, хвостові стабілізатори та інші деталі.
Нагадаємо
7 липня вранці російський диктатор володимир путін звільнив міністра транспорту рф романа старовойта. До обіду того ж дня старовойт вже був мертвий. Його тіло виявили в парку на околиці москви з вогнепальним пораненням у голову.
