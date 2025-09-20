Под Москвой найден мертвым топ-менеджер Umatex Group, входящей в структуру Росатома
Киев • УНН
Тело 50-летнего Тюнина обнаружили возле автомобиля на дороге вблизи леса. Рядом находилось охотничье ружье. Рассматривается версия о самоубийстве. В предсмертной записке Тюнин написал, что решил покончить с собой из-за пятилетней борьбы с депрессией, которая с каждым годом становилась все тяжелее.
Под Москвой нашли мертвым генерального директора научно-производственной компании "Химпроминжиниринг" (бренд Umatex Group) Александра Тюнина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
Отмечается, что предварительной причиной смерти Тюнина называют самоубийство.
Тело на дороге недалеко от леса обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Рядом нашли охотничье ружье и записку, где было написано: "Я сам это сделал, устал бороться пятый год с депрессией, становится все хуже, нет сил".
Справка
Александр Тюнин был избран на должность гендиректора "Химпроминжиниринга" в апреле 2016 года. В феврале 2023 года Umatex попал под санкции США.
Акционерное общество "НПК "Химпроминжиниринг" входит в российскую госкорпорацию "Росатом". "Химпроминжиниринг" – единственный в России производитель углеродного волокна, из которого изготавливают корпуса самолетов, крылья, хвостовые стабилизаторы и другие детали.
Напомним
7 июля утром российский диктатор Владимир Путин уволил министра транспорта РФ Романа Старовойта. К обеду того же дня Старовойт уже был мертв. Его тело обнаружили в парке на окраине Москвы с огнестрельным ранением в голову.
