Под Москвой найден мертвым топ-менеджер Umatex Group, входящей в структуру Росатома

18:48 • 7584 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 14142 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 15345 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 19188 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 31506 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22849 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30141 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37656 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 42739 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59058 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12394 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка19 сентября, 14:15 • 7906 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме19 сентября, 14:24 • 19946 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видео16:12 • 3824 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку19:12 • 8240 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19969 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 31506 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30141 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59058 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 64983 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 19188 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19969 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12407 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16985 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19513 просмотра
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Под Москвой найден мертвым топ-менеджер Umatex Group, входящей в структуру Росатома

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Тело 50-летнего Тюнина обнаружили возле автомобиля на дороге вблизи леса. Рядом находилось охотничье ружье. Рассматривается версия о самоубийстве. В предсмертной записке Тюнин написал, что решил покончить с собой из-за пятилетней борьбы с депрессией, которая с каждым годом становилась все тяжелее.

Под Москвой найден мертвым топ-менеджер Umatex Group, входящей в структуру Росатома

Под Москвой нашли мертвым генерального директора научно-производственной компании "Химпроминжиниринг" (бренд Umatex Group) Александра Тюнина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

Отмечается, что предварительной причиной смерти Тюнина называют самоубийство.

Тело на дороге недалеко от леса обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Рядом нашли охотничье ружье и записку, где было написано: "Я сам это сделал, устал бороться пятый год с депрессией, становится все хуже, нет сил".

Справка

Александр Тюнин был избран на должность гендиректора "Химпроминжиниринга" в апреле 2016 года. В феврале 2023 года Umatex попал под санкции США.

Акционерное общество "НПК "Химпроминжиниринг" входит в российскую госкорпорацию "Росатом". "Химпроминжиниринг" – единственный в России производитель углеродного волокна, из которого изготавливают корпуса самолетов, крылья, хвостовые стабилизаторы и другие детали.

Напомним

7 июля утром российский диктатор Владимир Путин уволил министра транспорта РФ Романа Старовойта. К обеду того же дня Старовойт уже был мертв. Его тело обнаружили в парке на окраине Москвы с огнестрельным ранением в голову.

путин держится за таких же, как он: геронтократия в россии усиливается - The Times14.09.25, 20:21 • 7755 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия