Під Львовом сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей
Київ • УНН
Під Львовом у Брюховичах горить пансіонат для літніх людей. На місці події працюють підрозділи ДСНС.
У пансіонаті для літніх людей під Львовом сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок у Telegram, пише УНН.
Брюховичі: займання у пансіонаті для літніх людей. На місці працюють підрозділи ДСНС, деталі згодом...
