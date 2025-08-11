Под Львовом произошел пожар в пансионате для пожилых людей
Киев • УНН
Под Львовом в Брюховичах горит пансионат для пожилых людей. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.
Во Львове в пансионате для пожилых людей произошел пожар, сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Брюховичи: возгорание в пансионате для пожилых людей. На месте работают подразделения ГСЧС, детали позже...
