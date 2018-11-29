Під Каїром знайшли вісім саркофагів із муміями

Поховання, мабуть, відносяться до пізнього періоду (664-332 роки до нашої ери).

Дахшурський некрополь знаходиться приблизно в 40 кілометрах на південь від Каїра і відомий гробницями фараонів Стародавнього та Середнього царства. Тут збереглися одні з найдавніших пірамід — Ламана і Рожева (Північна). Імовірно, вони були побудовані у 2613-2589 роках до нашої ери для засновника IV династії фараона Снофру. Під час правління фараонів XII династії (1991-1802 роки до нашої ери) тут був царський некрополь, де зводили не тільки піраміди для фараонів, а й ховали їх дружин та дочок.

У серпні цього року археологи виявили недалеко від піраміди фараона XII династії Аменемхета II кілька нерозграбовані поховань, а в них вісім кам’яних саркофагів. У саркофагах збереглися мумії, три з яких виявилися в дуже хорошому стані. Дослідники датували поховання пізнім періодом, який тривав із 664 по 332 роки до нашої ери. Мумії були покриті картонажем (замість похоронних завіс та бинтів мумія містилася в особливий каркас), розфарбованим у золотий, зелений, блакитний і коричневий кольори. У тому числі з картонажу були зроблені маски із рисами осіб покійних. У даний час саркофаги знаходяться на реставрації.

Як раніше інформував УНН, археологи під час пошуків у районі святилища богині Бастет у некрополі Саккара під Каїром, де знаходяться масові поховання тварин, знайшли рідкісну колекцію муміфікованих кішок та вперше виявили мумій скарабеїв.