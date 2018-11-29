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Под Каиром нашли восемь саркофагов с мумиями

Под Каиром нашли восемь саркофагов с мумиями

Киев  •  УНН

 • 15100 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Египетские археологи нашли в Дахшурском некрополе захоронения, в которых сохранилось восемь саркофагов с мумиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Министерства по делам древностей Египта и на сайт ahramonline.

Захоронения, пожалуй, относятся к позднему периоду (664-332 годы до нашей эры).

Дахшурский некрополь находится примерно в 40 километрах к югу от Каира и известен гробницами фараонов Древнего и Среднего царства. Здесь сохранились одни из древнейших пирамид — Ломаная и Розовая (Северная). Предположительно, они были построены в 2613–2589 годах до нашей эры для основателя IV династии фараона Снофру. Во время правления фараонов XII династии (1991-1802 годы до нашей эры) здесь был царский некрополь, где возводили не только пирамиды для фараонов, но и хоронили их жен и дочерей.

В августе этого года археологи обнаружили недалеко от пирамиды фараона XII династии Аменемхета II несколько неразграбленные захоронений, а в них восемь каменных саркофагов. В саркофагах сохранились мумии, три из которых оказались в очень хорошем состоянии. Исследователи датировали захоронение поздним периодом, который длился с 664 по 332 годы до нашей эры. Мумии были покрыты картонаж (вместо похоронных пелен и бинтов мумия помещалась в особый каркас), раскрашенным в золотой, зеленый, голубой и коричневый цвета. В том числе с картонаж были сделаны маски с чертами лиц усопших. В настоящее время саркофаги находятся на реставрации.

Как ранее информировал УНН, археологи во время поисков в районе святилища богини Бастет в некрополе Саккара под Каиром, где находятся массовые захоронения животных, нашли редкую коллекцию мумифицированных кошек и впервые обнаружили мумий скарабеев.

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