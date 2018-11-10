У Єгипті виявили рідкісну колекцію муміфікованих кішок та жуків-скарабеїв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Археологи під час пошуків у районі святилища богині Бастет у некрополі Саккара під Каїром, де знаходяться масові поховання тварин, знайшли рідкісну колекцію муміфікованих кішок та вперше виявили мумій скарабеїв. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.
За даними агентства, серед знахідок десятки котячих мумій, позолочені статуї кішок, а також бронзова статуя давньоєгипетської богині кішок Бастет.
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Повідомляється, що в гробниці також було виявлено безліч муміфікованих жуків-скарабеїв. Як розповів журналістам міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, всього знайдено більше 200 мумій жуків, які в Стародавньому Єгипті вважалися символом щастя, що приносять успіх і благополуччя його власникові. Одночасно з цим було виявлено кілька мумій кобр і алігаторів. У ході пошуків археологи витягли із товщі землі більше тисячі невеликих амулетів.
За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафи Вазірі, виявлення муміфікованих скарабеїв є вкрай рідкісною знахідкою. “З муміями кішок все зрозуміло — їх знайшли у некрополі тварин поряд зі святилищем Бастет, богині-кішки, яка вважалася покровителькою любові, краси, веселощів, домівки і родючості, — сказав він. — Однак із таким похованням жуків у вигляді мумій ми стикаємося вперше. Ученим ще належить оцінити всю значущість цього археологічного відкриття, адже навіть в іноземних музеях раніше не чули про мумії скарабеїв — зазвичай все обмежувалося амулетами із їх зображеннями і невеликими статуетками”.
Як розповів Вазирі, скарабеї були знайдені в двох кам’яних коробах, що нагадують невеликі саркофаги. В одному з них знаходилося 200 маленьких комах, розкладених у три шари одні на інші, в іншій — два великих жука, обгорнутих у тканину. Щоб дістатися до них, дослідникам довелося зняти більше 350 куб. м грунту.
Archaeologists in Egypt discover rare collection of mummified cats and beetles https://t.co/WDEGSW8mE0 pic.twitter.com/UWvb8QpIQq— Daily Mirror (@DailyMirror) 10 листопада 2018 р.
Кілька років тому в Саккарському некрополі було виявлено близько 8 млн мумій собак, які були поховані близько 2,5 тис. років тому в катакомбах поруч із храмом бога смерті Анубіса. У 2004 році вперше в історії єгипетської археології поруч зі святилищем Бастет вчені виявили мумію лева, який у давнину символізував нищівну силу і волю до перемоги над ворогом. Його рисами була навіть наділена богиня війни і люті Сехмет.
Крім того, як зазначив Вазірі, недавно в тому ж місці було знайдено ще одне поховання, яке зацікавило вчених. Роботи над ним тільки почалися.
Як раніше інформував УНН, Британський музей оголосив, що дослідники виявили мумії із найбільш ранніми художніми татуюваннями у світі. Татуювання нанесені на муміфіковані тіла чоловіка і жінки, які також відомі як Гебелейнські мумії. Їх вік — приблизно 5 тисяч років, вони жили в Єгипті в додинастический період — між 3351 і 3017 роками до нашої ери.