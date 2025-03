У Єгипті виявили рідкісну колекцію муміфікованих кішок та жуків-скарабеїв

За даними агентства, серед знахідок десятки котячих мумій, позолочені статуї кішок, а також бронзова статуя давньоєгипетської богині кішок Бастет.

Повідомляється, що в гробниці також було виявлено безліч муміфікованих жуків-скарабеїв. Як розповів журналістам міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, всього знайдено більше 200 мумій жуків, які в Стародавньому Єгипті вважалися символом щастя, що приносять успіх і благополуччя його власникові. Одночасно з цим було виявлено кілька мумій кобр і алігаторів. У ході пошуків археологи витягли із товщі землі більше тисячі невеликих амулетів.

За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафи Вазірі, виявлення муміфікованих скарабеїв є вкрай рідкісною знахідкою. “З муміями кішок все зрозуміло — їх знайшли у некрополі тварин поряд зі святилищем Бастет, богині-кішки, яка вважалася покровителькою любові, краси, веселощів, домівки і родючості, — сказав він. — Однак із таким похованням жуків у вигляді мумій ми стикаємося вперше. Ученим ще належить оцінити всю значущість цього археологічного відкриття, адже навіть в іноземних музеях раніше не чули про мумії скарабеїв — зазвичай все обмежувалося амулетами із їх зображеннями і невеликими статуетками”.

Як розповів Вазирі, скарабеї були знайдені в двох кам’яних коробах, що нагадують невеликі саркофаги. В одному з них знаходилося 200 маленьких комах, розкладених у три шари одні на інші, в іншій — два великих жука, обгорнутих у тканину. Щоб дістатися до них, дослідникам довелося зняти більше 350 куб. м грунту.

Кілька років тому в Саккарському некрополі було виявлено близько 8 млн мумій собак, які були поховані близько 2,5 тис. років тому в катакомбах поруч із храмом бога смерті Анубіса. У 2004 році вперше в історії єгипетської археології поруч зі святилищем Бастет вчені виявили мумію лева, який у давнину символізував нищівну силу і волю до перемоги над ворогом. Його рисами була навіть наділена богиня війни і люті Сехмет.

Крім того, як зазначив Вазірі, недавно в тому ж місці було знайдено ще одне поховання, яке зацікавило вчених. Роботи над ним тільки почалися.

Як раніше інформував УНН, Британський музей оголосив, що дослідники виявили мумії із найбільш ранніми художніми татуюваннями у світі. Татуювання нанесені на муміфіковані тіла чоловіка і жінки, які також відомі як Гебелейнські мумії. Їх вік — приблизно 5 тисяч років, вони жили в Єгипті в додинастический період — між 3351 і 3017 роками до нашої ери.