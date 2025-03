В Египте обнаружили редкую коллекцию мумифицированных кошек и скарабеев

По данным агентства, среди находок десятки кошачьих мумий, позолоченные статуи кошек, а также бронзовая статуя древнеегипетской богини кошек Бастет.

Сообщается, что в гробнице также были обнаружены множество мумифицированных жуков-скарабеев. Как рассказал журналистам министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, всего найдено более 200 мумий жуков, которые в Древнем Египте считались символом счастья, приносящим успех и благополучие его обладателю. Одновременно с этим было обнаружено более 200 мумий кошек, а также несколько мумий кобр и аллигаторов. В ходе поисков археологи извлекли из толщи земли более тысячи небольших амулетов.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, обнаружение мумифицированных скарабеев является крайне редкой находкой. “С мумиями кошек все понятно — их нашли в некрополе животных рядом со святилищем Бастет, богини-кошки, которая считалась покровительницей любви, красоты, веселья, домашнего очага и плодородия, — сказал он. — Однако с подобным погребением жуков в виде мумий мы сталкиваемся впервые. Ученым еще предстоит оценить всю значимость этого археологического открытия, ведь даже в иностранных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев — обычно все ограничивалось амулетами с их изображениями и небольшими статуэтками”.

Как рассказал Вазири, скарабеи были найдены в двух каменных коробах, напоминающие небольшие саркофаги. В одном из них находилось 200 маленьких насекомых, разложенных в три слоя одни на другие, в другой — два больших жука, обернутых в ткань. Чтобы добраться до них, исследователям пришлось снять более 350 куб. м грунта.

Archaeologists in Egypt discover rare collection of mummified cats and beetles https://t.co/WDEGSW8mE0 pic.twitter.com/UWvb8QpIQq

— Daily Mirror (@DailyMirror) 10 ноября 2018

Несколько лет назад в Саккарском некрополе было обнаружено около 8 млн мумий собак, которые были погребены порядка 2,5 тыс. лет назад в катакомбах рядом с храмом бога смерти Анубиса. В 2004 году впервые в истории египетской археологии рядом со святилищем Бастет ученые обнаружили мумию льва, который в древности символизировал всесокрушающую силу и волю к победе над врагом. Его чертами были даже наделена богиня войны и ярости Сехмет.

Кроме того, как отметил вазиров, недавно в том же месте было найдено еще одно захоронение, которое заинтересовало ученых. Работы над ним только начались.

Как ранее информировал УНН, Британский музей объявил, что исследователи обнаружили мумии с самыми ранними художественными татуировками в мире. Татуировки нанесены на мумифицированные тела мужчины и женщины, которые также известны как Гебелейнськи мумии. Их возраст — примерно 5000 лет, они жили в Египте в додинастический период — между 3351 и 3017 годами до нашей эры.