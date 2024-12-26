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164 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

164 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 5921 просмотра

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На фронте произошло 164 боевых столкновения, из них 39 штурмов на Покровском направлении. Противник нанес 35 авиационных ударов и совершил более 4600 обстрелов позиций ВСУ.

С начала суток 26 декабря на фронте произошло 164 боевых столкновения, из них 39 штурмов россияне провели на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в оперативном отчете по состоянию на 22:00 в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник нанес 35 авиационных ударов применив 45 КАБ, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и совершил более 4600 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы, обе атаки успешно отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Копанок, Чернещины, Новосергиевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском лесу. Кроме того, населенные пункты Надежда, Александровка и Зеленый Гай подверглись авиаударам 18 НАРами

- говорится в сообщении.

На Северском направлении оккупанты трижды без успеха атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки.

Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино были атакованы на Краматорском направлении четыре раза, противник успеха не имел. Ситуация на направлении контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. Враг несет значительные потери на данном направлении, так с начала суток 312 оккупантов было обезврежено, 155 из которых - безвозвратно, кроме того, наши защитники уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной техники и вывели из строя один миномет противника

- сообщает Генштаб ВСУ.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово. Подразделения Сил обороны отбили 18 атак противника, до сих пор продолжаются 5 вражеских атак.

За сегодня на данном направлении враг потерял 78 человек убитыми и ранеными. Уничтожена одна боевая машина пехоты и легкий бронированный многоцелевой транспортер, кроме того, существенно повреждены два вражеских танка.

На Времовском направлении наши воины остановили 15 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское. Еще девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении наши воины три раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 31 КАБ и 424 артиллерийских обстрелах, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня

- говорится в заметке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним,

российские войска атаковали позиции ВСУ в районах Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Украинские военные уничтожили вражескую колонну и предотвращают попытки противника пересечь реку Оскол.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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