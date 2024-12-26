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Израильская авиакомпания отменила рейсы в москву из-за авиакатастрофы в Казахстане

Израильская авиакомпания отменила рейсы в москву из-за авиакатастрофы в Казахстане

Киев  •  УНН

 • 4949 просмотра

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Израильская авиакомпания El Al временно прекращает полеты в москву из-за возможной причастности России к падению самолета Azerbaijan Airlines. Решение пересмотрят после новой оценки ситуации на следующей неделе.

Израильская авиакомпания "El Al" заявила о приостановлении своих рейсов Тель-Авив-москва из-за вероятной причастности россии к падению азербайджанского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 в Казахстане. Об этом сообщает Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что "El Al" приостанавливает свою деятельность на маршруте "Тель-Авив-москва" на следующей неделе "на фоне событий в российском воздушном пространстве".

Авиационные чиновники объяснили такое решение катастрофой азербайджанского пассажирского самолета, которую вероятно вызвала российская система противовоздушной обороны.

В авиакомпании добавили, что на следующей неделе проведут новую оценку ситуации и примут дальнейшее решение о возобновлении полетов на маршруте.

Ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана, издания Euronews и Caliber.Az сообщили, что причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190, следовавшего из Баку в российский Грозный в казахстанском Актау, стала российская ракета класса "земля-воздух", выпущенная из системы российской ПВО "Панцирь-С".

В то же время пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла призвала к "полному расследованию" крушения самолета Azerbaijan Airlines.

Напомним 

В аэропорту Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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