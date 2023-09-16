Під час звільнення Андріївки українські бійці взяли у полон окупантів, використавши психологічно-військову операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Під час звільнення селища Андріївка на Донеччині українські військові третьої штурмової бригади використали гучномовець і коптер, щоб взяти у полон окупантів. Про це розповів прессофіцер підрозділу Олександр Бородін в ефірі телемарафону Єдині Новини, передає УНН.
Деталі
Коли були знищені командири російської бригади, частина загарбників все ще ховалася у селі, і тоді Збройні Сили підняли в небо безпілотник з гучномовцем і українці оголосили ультиматум ворогу — полон або смерть. Після цього частина загарбників здалася.
Цитата
«Для нас пріоритет завжди - брати ворога в полон, бо нам потрібен обмінний фонд. Ми розумімо, що нам потрібен обмінний фонд», — сказав Бородін.
Доповнення
За словами пресофіцера 3 окремої штурмової бригади, бійці пам'ятають про всіх полонених - в тому числі бійців з "Азовсталі" та тих, хто потрапив в полон на початку вторгнення і понад півтора роки знаходиться в полоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андріївка повністю знищена - пресофіцер 3-ї ОШБр розповів про звільнене від окупантів селище
"Ми знаємо, що ведеться дуже серйозна робота, щоб росіяни думали, що полон в Україні - це тортури, знущання і таке інше. Тому ми намагаємося пояснити супротивнику, що це не так всіма можливими заходами", — додав Бородін.
Нагадаємо
15 вересня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ показали, як звільняли Андріївку
Крім того, офіційний Telegram 3-ї ОШБр повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині.