Під час звільнення Андріївки українські бійці взяли у полон окупантів, використавши психологічно-військову операцію

Деталі

Коли були знищені командири російської бригади, частина загарбників все ще ховалася у селі, і тоді Збройні Сили підняли в небо безпілотник з гучномовцем і українці оголосили ультиматум ворогу — полон або смерть. Після цього частина загарбників здалася.

Цитата

«Для нас пріоритет завжди - брати ворога в полон, бо нам потрібен обмінний фонд. Ми розумімо, що нам потрібен обмінний фонд», — сказав Бородін.

Доповнення

За словами пресофіцера 3 окремої штурмової бригади, бійці пам'ятають про всіх полонених - в тому числі бійців з "Азовсталі" та тих, хто потрапив в полон на початку вторгнення і понад півтора роки знаходиться в полоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андріївка повністю знищена - пресофіцер 3-ї ОШБр розповів про звільнене від окупантів селище

"Ми знаємо, що ведеться дуже серйозна робота, щоб росіяни думали, що полон в Україні - це тортури, знущання і таке інше. Тому ми намагаємося пояснити супротивнику, що це не так всіма можливими заходами", — додав Бородін.

Нагадаємо

15 вересня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ показали, як звільняли Андріївку

Крім того, офіційний Telegram 3-ї ОШБр повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині.