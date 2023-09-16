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При освобождении Андреевки украинские бойцы взяли в плен оккупантов, использовав психологически-военную операцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во время освобождения поселка Андреевка в Донецкой области украинские военные третьей штурмовой бригады использовали громкоговоритель и коптер, чтобы взять в плен оккупантов. Об этом рассказал пресс-офицер подразделения Александр Бородин в эфире телемарафона Единые Новости, передает УНН.

Детали

Когда были уничтожены командиры российской бригады, часть захватчиков все еще пряталась в селе, и тогда Вооруженные Силы подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и украинцы объявили ультиматум врагу — плен или смерть. После этого часть захватчиков сдалась.

Цитата

«Для нас приоритет всегда - брать врага в плен, потому что нам нужен обменный фонд. Мы понимаем, что нам нужен обменный фонд», — сказал Бородин.

Дополнение

По словам пресс-офицера 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы помнят обо всех пленных - в том числе бойцов из "Азовстали" и тех, кто попал в плен в начале вторжения и более полутора лет находится в плену.

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"Мы знаем, что ведется очень серьезная работа, чтобы россияне думали, что плен в Украине - это пытки, издевательства и так далее. Поэтому мы пытаемся объяснить противнику, что это не так всеми возможными мерами", — добавил Бородин.

Напомним

15 сентября, в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.

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Кроме того, официальный Telegram 3-й ОШБр сообщил о взятии поселка Андреевка в Донецкой области. 

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