При освобождении Андреевки украинские бойцы взяли в плен оккупантов, использовав психологически-военную операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во время освобождения поселка Андреевка в Донецкой области украинские военные третьей штурмовой бригады использовали громкоговоритель и коптер, чтобы взять в плен оккупантов. Об этом рассказал пресс-офицер подразделения Александр Бородин в эфире телемарафона Единые Новости, передает УНН.
Детали
Когда были уничтожены командиры российской бригады, часть захватчиков все еще пряталась в селе, и тогда Вооруженные Силы подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и украинцы объявили ультиматум врагу — плен или смерть. После этого часть захватчиков сдалась.
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«Для нас приоритет всегда - брать врага в плен, потому что нам нужен обменный фонд. Мы понимаем, что нам нужен обменный фонд», — сказал Бородин.
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По словам пресс-офицера 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы помнят обо всех пленных - в том числе бойцов из "Азовстали" и тех, кто попал в плен в начале вторжения и более полутора лет находится в плену.
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"Мы знаем, что ведется очень серьезная работа, чтобы россияне думали, что плен в Украине - это пытки, издевательства и так далее. Поэтому мы пытаемся объяснить противнику, что это не так всеми возможными мерами", — добавил Бородин.
Напомним
15 сентября, в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.
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Кроме того, официальный Telegram 3-й ОШБр сообщил о взятии поселка Андреевка в Донецкой области.