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Під час придушення бунту в СІЗО у Кропивницькому отримали травми 25 в’язнів

Під час придушення бунту в СІЗО у Кропивницькому отримали травми 25 в’язнів

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Травми під час придушення бунту в СІЗО у Кропивницькому отримали 25 в’язнів, наразі законність застосування правоохоронцями спецзасобів перевіряють у прокуратурі. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив Олег Кошовий, регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Кіровоградській області.

"Був здійснений моніторинговий візит до Кропивницького слідчого ізолятора з метою перевірки дотримання прав в’язнів під час заходів по відновленню режиму на території установи. Нами було встановлено, що відбувалося застосування спеціальних засобів до ув’язнених. Вони носили не масовий характер. 25 осіб з п’ятиста, які перебувають в установі, отримали тілесні ушкодження. Це сліди безпосередньо застосування гумових кийків на спині, на частинах ніг, у двох є сліди від застосування приладу для відстрілу гумових куль", - прокоментував Олег Кошовий.

Він додав, що в’язням надали медичну допомогу. Наразі їх стан задовільний. Законність застосування спецзасобів перевірить прокуратура. Потерпілих обстежуватимуть додатково на вимогу Уповноваженого з прав людини. Під час обшуків вилучили заборонені предмети: телефони, так звані "заточки" та речовини, схожі на наркотичні.

"Згідно даних адміністрації, застосування спецзасобів відбулося у зв’язку із тим, що наявна була загроза і перешкода під час здійснення планових обшуків, про що ув’язнені попереджалися. Повідомили, що була активна спроба перешкоджання правоохоронцям під час обшуків", - сказав Олег Кошовий.

Нагадаємо, 16 грудня у Кропивницькому слідчому ізоляторі стався бунт.

Прокуратура Кіровоградської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора.

Після припинення бунту в Кропивницькому СІЗО провели обшуки, у арештованих вилучили заборонені предмети.

Як повідомлялось раніше, в установі ввели особливий режим.

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