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Во время подавления бунта в СИЗО в Кропивницком получили травмы 25 заключенных

Во время подавления бунта в СИЗО в Кропивницком получили травмы 25 заключенных

Киев  •  УНН

 • 20439 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Травмы во время подавления бунта в СИЗО в Кропивницкому получили 25 заключенных, пока законность применения правоохранителями спецсредств проверяют в прокуратуре. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил Олег Кошевой, региональный представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Кировоградской области.

"Был осуществлен мониторинговый визит в Кропивницкое СИЗО с целью проверки соблюдения прав заключенных во время мероприятий по восстановлению режима на территории учреждения. Нами было установлено, что происходило применение специальных средств к заключенным. Они носили не массовый характер. 25 человек из пятисот, находящихся в учреждении, получили телесные повреждения. Это следы непосредственного применения резиновых дубинок на спине, на частях ног, у двух следы от применения прибора для отстрела резиновых пуль", - прокомментировал Олег Кошевой.

Он добавил, что заключенным оказана медицинская помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное. Законность применения спецсредств проверит прокуратура. Пострадавших будут обследовать дополнительно на требование Уполномоченного по правам человека. Во время обысков изъяли запрещенные предметы: телефоны, так называемые "заточки" и вещества, похожие на наркотические.

"По данным администрации, применение спецсредств произошло в связи с тем, что существовала угроза и препятствие при осуществлении плановых обысков, о чем заключенные предупреждались. Сообщили, что была активная попытка препятствования правоохранителям во время обысков", - сказал Олег Кошевой.

Напомним, 16 декабря в Кропивницком следственном изоляторе произошел бунт.

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника Кропивницкого следственного изолятора.

После прекращения бунта в Кропивницком СИЗО провели обыски, у арестованных изъяли запрещенные предметы.

Как сообщалось ранее, в учреждении ввели особый режим.

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