Під час останньої атаки ворог випустив близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

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"Ракетна атака. До 10 ракет "Іскандер". "Іскандери" бувають різні. "Іскандер-К" - це крилаті, "Іскандер-М" - це балістичні. Власне, ці ракети були сьогодні випущені. Яка була там кількість... близько 10, зараз буде уточнюватися. І, попередньо, знищені", - сказав Ігнат.

Нагадаємо

Ігнат повідомив, що російські війська 29 травня могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії.

За даними КМВА, усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО.