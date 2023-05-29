Під час останньої атаки ворог випустив близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер", повідомив у понеділок в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Ракетна атака. До 10 ракет "Іскандер". "Іскандери" бувають різні. "Іскандер-К" - це крилаті, "Іскандер-М" - це балістичні. Власне, ці ракети були сьогодні випущені. Яка була там кількість... близько 10, зараз буде уточнюватися. І, попередньо, знищені", - сказав Ігнат.
Нагадаємо
Ігнат повідомив, що російські війська 29 травня могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії.
За даними КМВА, усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО.