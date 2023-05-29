Во время последней атаки враг выпустил около 10 ракет "Искандер" - Игнат

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"Ракетная атака. До 10 ракет "Искандер". "Искандеры" бывают разные. "Искандер-К" - это крылатые, "Искандер-М" - это баллистические. Собственно, эти ракеты были сегодня выпущены. Какое было там количество... около 10, сейчас будет уточняться. И, предварительно, уничтожены", - сказал Игнат.

Напомним

Игнат сообщил, что российские войска 29 мая могли атаковать Киев "Искандером", ракеты летели по баллистической траектории.

По данным КМВА, все воздушные цели во время вражеской атаки днем на Киев были сбиты силами ПВО.