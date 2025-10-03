П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 6248 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35 • 11749 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 22123 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 23733 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 17894 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 32440 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 30290 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19935 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19959 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16350 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
66%
755мм
Популярнi новини
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 25653 перегляди
Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в ОдесіPhoto3 жовтня, 07:58 • 7538 перегляди
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto12:20 • 7778 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18175 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11387 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11444 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18235 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 22108 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 23718 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 32433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Крим
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 256 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo16:00 • 6248 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 25699 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 29531 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 72492 перегляди
Актуальне
TikTok
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетна система С-400

П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час

Київ • УНН

 • 6218 перегляди

Корейські драми здобули світову популярність завдяки динамічності сюжетів та емоційній палітрі. УНН пропонує добірку серіалів, що охоплюють корпоративні інтриги, фантастичні пригоди та кримінальні таємниці.

П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час

Завдяки динамічності, різноманіттю сюжетів та насиченій емоційній палітрі, корейські драми завоювали світову популярність. Глядачі захоплюються корпоративними інтригами, фантастичними пригодами та заплутаними кримінальними таємницями, що тримають у напрузі від початку до кінця. УНН пропонує підбірку серіалів які можна подивитись у холодні осінні вечори.

Пошук: WWW (Search: WWW) 2019

Бе Та-мі очолює відділ стратегічного розвитку у провідній пошуковій системі Південної Кореї. Вона відстоює принцип свободи слова та бореться проти будь-яких маніпуляцій із результатами пошуку, аби мінімізувати вплив на суспільну думку. Проте скандал під час президентських виборів обертається судовою справою та зрештою коштує їй посади. Після показового звільнення дівчина, яка завжди виступала проти фальсифікацій, вирішує приєднатися до конкуруючої компанії й за півроку перетворити її на нового лідера ринку.

• Жанр: мелодрама;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Чон Джі-хен, Квон Ен-іль;

• Актори: Лім Су-джон, Лі Да-хі, Чон Хе-джин, Чан Гі-йон, Лі Дже-ук, Чі Син-хен, Квон Хе-хе, Кім Нам-хі, У Джі-хен, О А-йон.

Королева сліз (Queen of Tears) 2024

Пек Хен У - успішний чоловік, який очолив потужний конгломерат Queens Group, попри своє походження з маленького поселення Ендурі. Його дружина, Хон Хе Ін, спадкоємиця сім’ї-власників компанії, відома як "Зарозуміла королева" завдяки своїй впевненості та твердому характеру. Подружжя стикається із серйозною сімейною кризою, що ставить під загрозу їхні стосунки. На тлі амбіцій та внутрішніх конфліктів їм доводиться пройти непросте випробування, аби вирішити, чи зможуть вони подолати труднощі разом.

• Жанр: мелодрама, драма, комедії;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Кім Хі Вон, Чан Йон У;

• Актори: Кім Су Хьон, Кім Джі Вон, Йон-хи На, Чжин-йон Чон, Сон Джун Кі, Себастіан Роше.

Острів (Island) 2022

Головна героїня належить до заможної та впливової родини, але несподівано потрапляє у вир неприємностей, які змушують її залишити батьківщину. За порушення закону дівчину відправляють на Чеджу, де вона має почати все з нуля. Тут вона стає вчителькою у місцевій школі й намагається допомогти учням підготуватися до дорослого життя. Та невдовзі виявляється, що серед школярів є й привиди, а ще з’являється таємничий мисливець, готовий полювати на них.

• Жанр: драма, фантастика;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Пак Бе-джонг;

• Актори: Нам-гіль Кім, Чха Ін-У, Да-хі Лі, Сон Чжун, Ко Ду-шім.

Зв'язок (Connect) 2022

У житті трапляються події, що перевертають усе з ніг на голову. Здавалося б, сучасний Сеул - одне з найбезпечніших міст, та в його тіні діють злочинці, які заробляють на чужих стражданнях. Молодий хлопець стає жертвою чорних трансплантологів: у нього без згоди вирізають око і пересаджують його серійному вбивці. Відтоді юнак починає бачити моторошні картини смертей, що відбуваються у столиці, і розуміє, що його життя вже ніколи не буде колишнім.

• Жанр: детективи, драма, кримінальні;

• Країна: Південна Корея;

• Режисери: Такаші Мііке;

• Актори: Хе-ін Чон, Кьон-пьо Ко, Хе-Джун Кім, Кейн Со.

Ієрархія (Hierarchy) 2024

Події розгортаються в елітній школі, де навчаються діти заможних родин. Перехід нового учня стає справжнім викликом для усталених правил і порушує звичний порядок. Рутина, до якої всі звикли, руйнується, а серед учнів зростає тривога та відчуття втрати контролю. Старі авторитети намагаються втримати владу, але нові обставини ведуть заклад до змін, що перетворюються на небезпечну гру. Історія стрімко виходить за межі звичного й набирає драматичних обертів.

• Жанр: мелодрама;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Бе Хьонджин;

• Актори: Юкі Луна, Гаррісон Сюй, Но Джон І, Кім Дже Вон, Лі Чхе Мін, Лі Вон-джонг.

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
Сеул
Південна Корея