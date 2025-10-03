П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час

Завдяки динамічності, різноманіттю сюжетів та насиченій емоційній палітрі, корейські драми завоювали світову популярність. Глядачі захоплюються корпоративними інтригами, фантастичними пригодами та заплутаними кримінальними таємницями, що тримають у напрузі від початку до кінця. УНН пропонує підбірку серіалів які можна подивитись у холодні осінні вечори.

Пошук: WWW (Search: WWW) 2019

Бе Та-мі очолює відділ стратегічного розвитку у провідній пошуковій системі Південної Кореї. Вона відстоює принцип свободи слова та бореться проти будь-яких маніпуляцій із результатами пошуку, аби мінімізувати вплив на суспільну думку. Проте скандал під час президентських виборів обертається судовою справою та зрештою коштує їй посади. Після показового звільнення дівчина, яка завжди виступала проти фальсифікацій, вирішує приєднатися до конкуруючої компанії й за півроку перетворити її на нового лідера ринку.

• Жанр: мелодрама;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Чон Джі-хен, Квон Ен-іль;

• Актори: Лім Су-джон, Лі Да-хі, Чон Хе-джин, Чан Гі-йон, Лі Дже-ук, Чі Син-хен, Квон Хе-хе, Кім Нам-хі, У Джі-хен, О А-йон.

Королева сліз (Queen of Tears) 2024

Пек Хен У - успішний чоловік, який очолив потужний конгломерат Queens Group, попри своє походження з маленького поселення Ендурі. Його дружина, Хон Хе Ін, спадкоємиця сім’ї-власників компанії, відома як "Зарозуміла королева" завдяки своїй впевненості та твердому характеру. Подружжя стикається із серйозною сімейною кризою, що ставить під загрозу їхні стосунки. На тлі амбіцій та внутрішніх конфліктів їм доводиться пройти непросте випробування, аби вирішити, чи зможуть вони подолати труднощі разом.

• Жанр: мелодрама, драма, комедії;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Кім Хі Вон, Чан Йон У;

• Актори: Кім Су Хьон, Кім Джі Вон, Йон-хи На, Чжин-йон Чон, Сон Джун Кі, Себастіан Роше.

Острів (Island) 2022

Головна героїня належить до заможної та впливової родини, але несподівано потрапляє у вир неприємностей, які змушують її залишити батьківщину. За порушення закону дівчину відправляють на Чеджу, де вона має почати все з нуля. Тут вона стає вчителькою у місцевій школі й намагається допомогти учням підготуватися до дорослого життя. Та невдовзі виявляється, що серед школярів є й привиди, а ще з’являється таємничий мисливець, готовий полювати на них.

• Жанр: драма, фантастика;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Пак Бе-джонг;

• Актори: Нам-гіль Кім, Чха Ін-У, Да-хі Лі, Сон Чжун, Ко Ду-шім.

Зв'язок (Connect) 2022

У житті трапляються події, що перевертають усе з ніг на голову. Здавалося б, сучасний Сеул - одне з найбезпечніших міст, та в його тіні діють злочинці, які заробляють на чужих стражданнях. Молодий хлопець стає жертвою чорних трансплантологів: у нього без згоди вирізають око і пересаджують його серійному вбивці. Відтоді юнак починає бачити моторошні картини смертей, що відбуваються у столиці, і розуміє, що його життя вже ніколи не буде колишнім.

• Жанр: детективи, драма, кримінальні;

• Країна: Південна Корея;

• Режисери: Такаші Мііке;

• Актори: Хе-ін Чон, Кьон-пьо Ко, Хе-Джун Кім, Кейн Со.

Ієрархія (Hierarchy) 2024

Події розгортаються в елітній школі, де навчаються діти заможних родин. Перехід нового учня стає справжнім викликом для усталених правил і порушує звичний порядок. Рутина, до якої всі звикли, руйнується, а серед учнів зростає тривога та відчуття втрати контролю. Старі авторитети намагаються втримати владу, але нові обставини ведуть заклад до змін, що перетворюються на небезпечну гру. Історія стрімко виходить за межі звичного й набирає драматичних обертів.

• Жанр: мелодрама;

• Країна: Південна Корея;

• Режисер: Бе Хьонджин;

• Актори: Юкі Луна, Гаррісон Сюй, Но Джон І, Кім Дже Вон, Лі Чхе Мін, Лі Вон-джонг.