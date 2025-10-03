Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время

Благодаря динамичности, разнообразию сюжетов и насыщенной эмоциональной палитре, корейские драмы завоевали мировую популярность. Зрители восхищаются корпоративными интригами, фантастическими приключениями и запутанными криминальными тайнами, которые держат в напряжении от начала до конца. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть холодными осенними вечерами.

Поиск: WWW (Search: WWW) 2019

Бэ Та-ми возглавляет отдел стратегического развития в ведущей поисковой системе Южной Кореи. Она отстаивает принцип свободы слова и борется против любых манипуляций с результатами поиска, чтобы минимизировать влияние на общественное мнение. Однако скандал во время президентских выборов оборачивается судебным делом и в конечном итоге стоит ей должности. После показательного увольнения девушка, которая всегда выступала против фальсификаций, решает присоединиться к конкурирующей компании и за полгода превратить ее в нового лидера рынка.

• Жанр: мелодрама;

• Страна: Южная Корея;

• Режиссер: Чон Джи-хён, Квон Ын-иль;

• Актеры: Лим Су-джон, Ли Да-хи, Чон Хе-джин, Чан Ги-ён, Ли Джэ-ук, Чи Сын-хён, Квон Хэ-хё, Ким Нам-хи, У Джи-хён, О А-ён.

Королева слёз (Queen of Tears) 2024

Пэк Хён У — успешный мужчина, возглавивший мощный конгломерат Queens Group, несмотря на свое происхождение из маленького поселения Ындури. Его жена, Хон Хэ Ин, наследница семьи-владельцев компании, известна как "Высокомерная королева" благодаря своей уверенности и твердому характеру. Супруги сталкиваются с серьезным семейным кризисом, что ставит под угрозу их отношения. На фоне амбиций и внутренних конфликтов им приходится пройти непростое испытание, чтобы решить, смогут ли они преодолеть трудности вместе.

• Жанр: мелодрама, драма, комедия;

• Страна: Южная Корея;

• Режиссер: Ким Хи Вон, Чан Ён У;

• Актеры: Ким Су Хён, Ким Джи Вон, Ён-хи На, Чжин-ён Чон, Сон Джун Ки, Себастьян Роше.

Остров (Island) 2022

Главная героиня принадлежит к богатой и влиятельной семье, но неожиданно попадает в водоворот неприятностей, которые заставляют ее покинуть родину. За нарушение закона девушку отправляют на Чеджу, где она должна начать все с нуля. Здесь она становится учительницей в местной школе и пытается помочь ученикам подготовиться к взрослой жизни. Но вскоре оказывается, что среди школьников есть и призраки, а еще появляется таинственный охотник, готовый охотиться на них.

• Жанр: драма, фантастика;

• Страна: Южная Корея;

• Режиссер: Пак Бэ-джон;

• Актеры: Нам-гиль Ким, Чха Ин-У, Да-хи Ли, Сон Чжун, Ко Ду-шим.

Связь (Connect) 2022

В жизни случаются события, переворачивающие все с ног на голову. Казалось бы, современный Сеул — один из самых безопасных городов, но в его тени действуют преступники, которые зарабатывают на чужих страданиях. Молодой парень становится жертвой черных трансплантологов: у него без согласия вырезают глаз и пересаживают его серийному убийце. С тех пор юноша начинает видеть жуткие картины смертей, происходящих в столице, и понимает, что его жизнь уже никогда не будет прежней.

• Жанр: детективы, драма, криминал;

• Страна: Южная Корея;

• Режиссеры: Такаши Миике;

• Актеры: Хе-ин Чон, Кён-пё Ко, Хе-Джун Ким, Кейн Со.

Иерархия (Hierarchy) 2024

События разворачиваются в элитной школе, где учатся дети состоятельных семей. Переход нового ученика становится настоящим вызовом для устоявшихся правил и нарушает привычный порядок. Рутина, к которой все привыкли, разрушается, а среди учеников растет тревога и ощущение потери контроля. Старые авторитеты пытаются удержать власть, но новые обстоятельства ведут заведение к изменениям, которые превращаются в опасную игру. История стремительно выходит за пределы привычного и набирает драматические обороты.

• Жанр: мелодрама;

• Страна: Южная Корея;

• Режиссер: Бэ Хёнджин;

• Актеры: Юки Луна, Харрисон Сюй, Но Джон И, Ким Джэ Вон, Ли Чхэ Мин, Ли Вон-джон.