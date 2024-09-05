Перший візит місії МАГАТЕ на підстанцію, яка сильно пошкоджена від ударів рф, відбудеться наступного тижні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширить свою присутність в Україні. Йдеться про те, що під міжнародний моніторинг також потраплять електричні підстанції, які важливі для безпеки атомних електростанцій. Перший візит моніторингової місії на одну із підстанцій, яка сильно пошкоджена внаслідок російських обстрілів, відбудеться вже наступного тижня. Про це розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

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росія, не завдаючи ударів по атомним електростанціям, створює загрозу для їх безпечної експлуатації шляхом атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. В ході останнього візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі до України, зустрічі і переговорів з найвищим керівництвом держави, було досягнуто домовленості, що МАГАТЕ розширить свій функціонал, розширить свою присутність в Україні. Йдеться про те, що під міжнародний моніторинг також потраплять електричні підстанції, які важливі для безпеки атомних електростанцій, забезпечують видачу потужності або забезпечують енергоспоживання атомних електростанцій від енергомережі в разі необхідності. Це однозначно позитивно вплине на стан ядерної та радіаційної безпеки України