Первый визит миссии МАГАТЭ на подстанцию, которая сильно повреждена от ударов рф, состоится на следующей неделе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит свое присутствие в Украине. Речь идет о том, что под международный мониторинг также попадут электрические подстанции, которые важны для безопасности атомных электростанций. Первый визит мониторинговой миссии на одну из подстанций, которая сильно повреждена в результате российских обстрелов, состоится уже на следующей неделе. Об этом рассказал председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

Детали

россия, не нанося ударов по атомным электростанциям, создает угрозу для их безопасной эксплуатации путем атак на объекты энергетической инфраструктуры. В ходе последнего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Украину, встречи и переговоров с высшим руководством государства, была достигнута договоренность, что МАГАТЭ расширит свой функционал, расширит свое присутствие в Украине. Речь идет о том, что под международный мониторинг также попадут электрические подстанции, которые важны для безопасности атомных электростанций, обеспечивают выдачу мощности или обеспечивают энергопотребление атомных электростанций от энергосети в случае необходимости. Это однозначно положительно повлияет на состояние ядерной и радиационной безопасности Украины - сказал Кориков.

Он отметил, что сейчас нарабатываются детали, чтобы имплементировать это решение.

"Первый визит мониторинговой миссии на одну из подстанций, которая сильно повреждена в результате российских обстрелов, состоится уже на следующей неделе", - добавил Кориков.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит помощь Украине и займет более активную позицию "по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры".