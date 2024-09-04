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МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки

МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 103690 перегляди

МАГАТЕ посилить підтримку України у сфері ядерної безпеки та захисту енергетичної інфраструктури. Експерти агентства оцінять пошкоджені підстанції, важливі для безпечної роботи атомних електростанцій.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширить допомогу Україні та займе активнішу позицію "із захисту статусу життєво важливої енергетичної інфраструктури". Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба організації, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що група експертів МАГАТЕ незабаром вирушить на деякі з пошкоджених українських підстанцій - електричні розподільні пристрої, що утворюють кістяк мережі, які були визначені як важливі для ядерної безпеки.

Безпека роботи атомних електростанцій залежить від стабільного та надійного підключення до електромережі. В результаті війни ситуація стає дедалі вразливішою і потенційно навіть небезпечною щодо цього. Я погодився з президентом Зеленським, що МАГАТЕ розширить свою рішучу діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, і уважніше розгляне цей важливий аспект ядерної безпеки

Він також додав, що експерти застосують досвід Агентства в галузі ядерної промислової безпеки та захисту критично важливої інфраструктури для оцінки цих підстанцій.

Нагадаємо

Третього вересня Президент України обговорив з Рафаелем Гроссі питання ядерної безпеки та розширення мандата місій МАГАТЕ на АЕС. Зеленський наголосив на загрозі обстрілів енергетичної інфраструктури для безпечного функціонування атомних станцій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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