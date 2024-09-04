МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширить допомогу Україні та займе активнішу позицію "із захисту статусу життєво важливої енергетичної інфраструктури". Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба організації, пише УНН.

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Зазначається, що група експертів МАГАТЕ незабаром вирушить на деякі з пошкоджених українських підстанцій - електричні розподільні пристрої, що утворюють кістяк мережі, які були визначені як важливі для ядерної безпеки.

Безпека роботи атомних електростанцій залежить від стабільного та надійного підключення до електромережі. В результаті війни ситуація стає дедалі вразливішою і потенційно навіть небезпечною щодо цього. Я погодився з президентом Зеленським, що МАГАТЕ розширить свою рішучу діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, і уважніше розгляне цей важливий аспект ядерної безпеки