МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит помощь Украине и займет более активную позицию "по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что группа экспертов МАГАТЭ вскоре отправится на некоторые из поврежденных украинских подстанций - электрические распределительные устройства, образующие костяк сети, которые были определены как важные для ядерной безопасности.

Безопасность работы атомных электростанций зависит от стабильного и надежного подключения к электросети. В результате войны ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной в этом отношении. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою решительную деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и внимательнее рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности

Он также добавил, что эксперты применят опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры для оценки этих подстанций.

Напомним

3 сентября Президент Украины обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы ядерной безопасности и расширения мандата миссий МАГАТЭ на АЭС. Зеленский отметил угрозу обстрелов энергетической инфраструктуры для безопасного функционирования атомных станций.