МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности
Киев • УНН
МАГАТЭ усилит поддержку Украины в сфере ядерной безопасности и защиты энергетической инфраструктуры. Эксперты агентства оценят поврежденные подстанции, важные для безопасной работы атомных электростанций.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит помощь Украине и займет более активную позицию "по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что группа экспертов МАГАТЭ вскоре отправится на некоторые из поврежденных украинских подстанций - электрические распределительные устройства, образующие костяк сети, которые были определены как важные для ядерной безопасности.
Безопасность работы атомных электростанций зависит от стабильного и надежного подключения к электросети. В результате войны ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной в этом отношении. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою решительную деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и внимательнее рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности
Он также добавил, что эксперты применят опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры для оценки этих подстанций.
Напомним
3 сентября Президент Украины обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы ядерной безопасности и расширения мандата миссий МАГАТЭ на АЭС. Зеленский отметил угрозу обстрелов энергетической инфраструктуры для безопасного функционирования атомных станций.