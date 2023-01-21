Перші особи держави та сотні інших людей прийшли попрощатися з керівництвом МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Перші особи держави та сотні інших людей прийшли попрощатися з керівництвом та співробітниками МВС, які загинули в авіакатастрофі у Броварах 18 січня, пише УНН.
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В Українському домі триває церемонія прощання з головою МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах 18 січня. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли зокрема Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
На церемонії, окрім правоохоронців та працівників міністерства, помітили також військових та священнослужителів.
Загалом, за оцінками у ЗМІ, попрощатися з керівництвом та співробітниками МВС прийшли кілька сотень людей.
Люди зі сльозами на очах вшанувують пам'ять загиблих та несуть квіти до трун, що вкриті синьо-жовтими прапорами.
Доповнення
18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.