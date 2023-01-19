Авіакатастрофа у Броварах: на борту гвинтокрила перебувало 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На борту гелікоптера, який розбився у Броварах 18 січня, перебувало 10 осіб. Серед них – троє членів екіпажу, інші семеро – керівництво Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції Мар’яна Рева, передає кореспондент УНН.
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“На борту гелікоптера перебувало 10 осіб. Троє – це члени екіпажу, семеро – керівництво Міністерства внутрішніх справ України”, – повідомила вона.
Деталі
Серед загиблих: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
Разом з ними були присутні помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, а також двоє охоронців і фотограф.
Доповнення
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС. Розглядається три основних версії: зокрема, порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.