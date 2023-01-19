Авиакатастрофа в Броварах: на борту вертолета находилось 10 человек

Цитата

“На борту вертолета находилось 10 человек. Трое – это члены экипажа, семеро – руководство Министерства внутренних дел Украины”, – сообщила она.

Детали

Среди погибших: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Вместе с ними присутствовали помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, а также двое охранников и фотограф.

Дополнение

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по поводу падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД. Рассматривается три основных версии: в частности, нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.