Падіння гелікоптера у Броварах: СБУ розглядає три версії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС, і що розглядається декілька версій, зокрема, виокремивши три з них, пише УНН.
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"Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області", - повідомили у спецслужбі.
"Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу", - наголосили у СБУ.
Деталі
Співробітники СБУ, як вказано, проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
"За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини", - повідомили у СБУ.
Доповнення
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Він доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини трагедії.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.