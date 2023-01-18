Авіакатастрофа у Броварах: керівництво МВС летіло в одну з “гарячих” точок на фронті - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з головою МВС Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, коментуючи падіння гелікоптера у Броварах, передає кореспондент УНН.
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“Це була мета по справах, в одну з “гарячих” точок, де проходять бойові дії. Туди мав би відправитися міністр внутрішніх справ”, – сказав Тимошенко.
Деталі
Представник ОП підтвердив загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ: міністра Монастирського, заступника міністра Єніна і держсекретаря МВС.
Він зазначив, що більше подробиць буде після завершення роботи ДСНС.
З дитячого садочку, на який впав гвинтокрил, евакуювали всіх дітей. Наразі точна кількість загиблих невідома, оскільки тривають розбори завалів.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.