Падіння гвинтокрила в Броварах: у дитсадку були діти, усіх евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У дитячому садку в Броварах, що під Києвом, біля якого впав гвинтокрил, перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, передає УНН.
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«У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі», - написав Кулеба.
Він зазначив, що на місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер. Попередньо відомо про 5 постраждалих людей.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".