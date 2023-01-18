У Броварах біля дитсадка впав гелікоптер, є постраждалі - поліція

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«Біля дитячого садочку впав гелікоптер, попередньо відомо про 5 постраждалих», - сказали в поліції.

У поліції зазначили, що наразі відповідні служби ліквідують пожежу.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".

«З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці», - написав він.

Раніше

Місцеві пабліки та ЗМІ повідомили про вибух і пожежу у Броварах, що під Києвом.