В Броварах возле детсада упал вертолет, есть пострадавшие - полиция

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«Возле детского сада упал вертолет, предварительно известно о 5 пострадавших», - сказали в полиции.

В полиции отметили, что сейчас соответствующие службы ликвидируют пожар.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте», - написал он.

Ранее

Местные паблики и СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Броварах, что под Киевом.