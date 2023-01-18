В Броварах возле детсада упал вертолет, есть пострадавшие - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киевской области.
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«Возле детского сада упал вертолет, предварительно известно о 5 пострадавших», - сказали в полиции.
В полиции отметили, что сейчас соответствующие службы ликвидируют пожар.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте», - написал он.
Ранее
Местные паблики и СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Броварах, что под Киевом.