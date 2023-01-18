У мережі повідомляють про вибух та пожежу у Броварах - офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють про вибух і пожежу у Броварах, що під Києвом, пише УНН.
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Зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram повідомляє про це.
За поширюваними даними, йдеться про подію у районі дитячого садочка. А також про падіння літального апарата. Утім, це не підтверджено.
Інформація уточнюється. Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає.
Наразі УНН намагається отримати офіційний коментар від екстрених служб.