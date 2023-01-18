У мережі повідомляють про вибух та пожежу у Броварах - офіційної інформації немає

Деталі

Зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram повідомляє про це.

За поширюваними даними, йдеться про подію у районі дитячого садочка. А також про падіння літального апарата. Утім, це не підтверджено.

Інформація уточнюється. Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає.

Наразі УНН намагається отримати офіційний коментар від екстрених служб.