В сети сообщают о взрыве и пожаре в Броварах - официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Местные паблики и СМИ сообщают о взрыве и пожаре в Броварах, что под Киевом, пишет УНН.
Детали
В частности, журналист Андрей Цаплиенко в Telegram сообщает об этом.
По распространяемым данным, речь идет о происшествии в районе детского сада. А также о падении летательного аппарата. Впрочем, это не подтверждено.
Информация уточняется. Официальных комментариев относительно инцидента пока нет.
Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий от экстренных служб.