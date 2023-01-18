В сети сообщают о взрыве и пожаре в Броварах - официальной информации нет

Детали

В частности, журналист Андрей Цаплиенко в Telegram сообщает об этом.

По распространяемым данным, речь идет о происшествии в районе детского сада. А также о падении летательного аппарата. Впрочем, это не подтверждено.

Информация уточняется. Официальных комментариев относительно инцидента пока нет.

Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий от экстренных служб.