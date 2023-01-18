Падение вертолета в Броварах: в детсаду были дети, всех эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В детском саду в Броварах под Киевом, возле которого упал вертолет, находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, передает УНН.
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«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», - написал Кулеба.
Он отметил, что на месте падения работают скорые, полиция и пожарные.
Дополнение
Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".