Падение вертолета в Броварах: в детсаду были дети, всех эвакуировали

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«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», - написал Кулеба.

Он отметил, что на месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".